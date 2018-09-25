يعرض متحف ريبلي صدق أو لا تصدق! في ميدان «تايمز» في نيويورك أظافر الهندي شريدار شيلال (82 عاما) صاحب الرقم القياسي لأطول أظافر في يد واحدة في موسوعة غينيس . وكان شيلال قد سمح أخيرا بقص أظافره بعد أن بلغ طولها 200 سنتيمترا تقريبا.

وقال مع بعض المساعدة من حفيدته للترجمة: «لمدة 66 عاما، كنت أعيش لأظافري.. الآن أنا سعيد للغاية لأن الجميع يستطيع رؤيتها».

وتم قص أظافر الرجل الهندي عبر عملية جراحية قبل أيام. وقال شيلال إنه أصبح مسنا، وأصبحت حياته بأظافره صعبة للغاية.

وأضاف أنه بينما يفتقد أظافره فإن قصها كان تحررا أيضا.

وبدأ شيلال تربية أظافره منذ عام 1952، وتم إدخالها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2014 .

واعتاد تنظيف أظافره مرة واحدة في الأسبوع، وعندما كان ينام كان يستخدم وسادة خاصة ويستيقظ بشكل منتظم للاطمئنان على الأظافر.

وعلى الرغم من قراره غير المعتاد، إلا أنه متزوج ولديه العديد من الأطفال، كما أنه تمكن من العمل كمصور فوتوغرافي لسنوات باستخدام يده اليمنى فقط التي كان يقص أظافرها.

المصدر: dpa