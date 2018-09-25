علق امين الهيئة القيادية في حركة “المرابطون” العميد المتقاعد مصطفى حمدان على الحملة الاخيرة ضد الرئيس ميشال عون وقال ان الاسلوب المستغرب المجهول المصدر والمنفذ المعلوم جيداً من قبل الجميع، الذي يستخدم اليوم ضد فخامة الرئيس العماد ميشال عون وهو يستعد لالقاء كلمة لبنان على منبر الامم المتحدة هو في خانة واحدة ان ما يقوله فخامة الرئيس غداً يرهبكم ويلغي اهميتكم عند مديركم الخارجي خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية الاقليمية والوطنية اللبنانية، قضية فلسطين المركزية وتفعيل مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي والإقليمي والقضية الابرز الوطنية اليوم إعادة النازحين السوريين الى ديارهم ..