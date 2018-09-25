أعلن مدير قسم شؤون منع الانتشار والرقابة على الأسلحة فلاديمير يرماكوف، أن تسليم منظومات الدفاع الجوي “اس-300” الى سوريا ستؤدي لاستقرار الوضع في المنطقة، وستعزز أمن العسكريين الروس. وقال يرماكوف، رداً على تصريحات بولتون بشأن تصدير “اس-300” لسوريا، “في الواقع مثل هذه الأعمال ستؤدي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لأننا سنكون قادرين على إغلاق المجال الجوي حيث يكون ذلك مطلوباً، وفي المقام الأول سيساهم ذلك في حماية عسكريينا الذين يؤدون واجباً دولياً بدعوة من الحكومة السورية”.ر

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية