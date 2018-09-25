تواصلت الاعتصامات في ساحة رياض الصلح، على مقربة من مجلس النواب وتحت مطالب عدة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، لمناقشة عدد من المشاريع.

وقد بدأ المعتصمون بالتوافد الى الساحة قبل انعقاد الجلسة، ابرزهم امهات المخطوفين بدعوة من لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين للانطلاق في تظاهرة الى مجلس النواب من أجل إقرار اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسرا.

كما احتشد عدد من الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لإقرار مشروع قانون تعديل احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة واقتراح القانون المعجل المكرر الموقع من عدد من الكتل النيابية والقاضي بإعطاء أساتذة الجامعة ثلاث درجات استثنائية.

كذلك اعتصمت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين استاذ تعليم ثانوي لإقرار قانون الفائض 2000/2016.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام