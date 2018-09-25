أعلن مصدر في الحكومة البريطانية الإثنين أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك الأربعاء

مستقبل العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في نهاية آذار/مارس المقبل.

وقال المصدر إن ماي وترامب اللذين سيلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة “ملتزمان بقوة التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة” بعد أن يتم الطلاق بين لندن وبروكسل.

وإضافة إلى بريكست، ستبحث رئيسة الوزراء البريطانية مع الرئيس الأميركي في قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري في انكلترا في آذار/مارس في هجوم تتهم لندن موسكو بالوقوف خلفه وهو ما تنفيه الأخيرة.

وعشية لقائها ترامب ستجتمع رئيسة الوزراء البريطانية في نيويورك الثلاثاء مع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لتطلب منه خصوصا الإفراج عن الإيرانية- البريطانية نازنين زغاري راتكليف المسجونة في ايران منذ نيسان/ابريل 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية