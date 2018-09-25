مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة: داعش تحاول إنشاء مركز دعم في آسيا الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2018 - 09:08
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السلطات الإيرانية تقبض على 21 إرهابياً على صلة بالإعتداء الذي شهدته مدينة الأهواز وتضبط بحوزتهم أسلحة وأجهزة لاسلكية
وزارة الأمن الإيرانية: العناصر الإرهابية التي قبض عليها وفرت الحماية والدعم اللوجستي للإعتداء الإرهابي في مدينة الأهواز
الامام السيد علي الخامنئي: ايران ستعاقب بشدة من يقفون وراء الاعتداء الارهابي في الاهواز
الامام الخامنئي: من يقف وراء الاعتداء في الاهواز هم من انقذتهم اميركا في سوريا والعراق وتمولهم السعودية والامارات
الامام الخامنئي: الاعتداء الارهابي في الاهواز اظهر ان لدى الشعب الايراني الكثير من الاعداء
الرئيس الروسي يطلع نظيره السوري على تدابير الرد الروسي على تحطم "إيل-20" وقراره تسليم دمشق منظومات "إس-300"
إعلام العدو: نتانياهو يعتبر أن تسليم منظومة "اس -300" لأيدي "غير مسؤولة" يعرض أمن المنطقة للخطر
الرئيس اللبناني: قاعدة حزب الله الشعبية اكثر من ثلث الشعب وللأسف فإن بعض الرأي العام الأجنبي مصمم على جعله عدواً
الرئيس عون: أطراف تفتش عن تصفية حساباتها السياسية مع حزب الله بعدما فشلت في تصفية حساباتها العسكرية معه
مجلس النواب اللبناني يستكمل اليوم جلساته التشريعية لاقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد شاب برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي عند شاطئ شمال غزة
عشرات الإصابات اثر اطلاق قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين عند الحدود الشمالية لغزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع
الاليزيه: الرئيس الفرنسي بحث مع نظيره الاميركي في نيويورك القضايا الخلافية لا سيما ما يتعلق بايران وسوريا
نائب وزير التجارة الصيني: من المستحيل مواصلة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بينما السيف مسلط على رقبتنا
مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة: داعش تحاول إنشاء مركز دعم في آسيا الوسطى
منذ 24 mins
25 September، 2018
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