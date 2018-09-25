أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني مساء الإثنين في نيويورك أن الاتحاد الأوروبي سينشئ كيانا قانونيا بهدف مواصلة التجارة مع طهران ولا سيما شراء النفط الإيراني وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي إن “الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنشئ كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية