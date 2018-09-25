قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الاثنين إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة انتهت بعد أن فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وإعلان السبسي ينهي فترة توافق بين الرئيس والنهضة بدأت قبل 5 سنوات وجنبت تونس السقوط في أتون العنف إذ اتفقا على حكومة تكنوقراط وصياغة دستور حداثي.

وقال السبسي “انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف الشاهد”.

وأضاف “التوافق حقق لتونس استقرارا نسبيا والآن دخلنا في مغامرة جديدة”.

يأتي إعلان السبسي بعد أن رفضت حركة النهضة مطلب حزب نداء تونس الحاكم الذي أسسه السبسي نفسه قبل 6 سنوات إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقالت إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي.

وصرح الرئيس التونسي أنه يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي، مشيرا إلى أنه يريد تحسين الدستور ولكن الأمر ليس بيده.

وبخصوص الخلاف السياسي بين الشاهد وحافظ قائد السبسي نجل الرئيس، قال السبسي إن تونس لن تتضرر برحيلهما الاثنين.

المصدر: وكالات