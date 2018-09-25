أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قلقه من قرار موسكو تسليم منظومات “إس-300” للدفاع الجوي إلى الجيش السوري على خلفية إسقاط طائرة “إيل-20” الروسية في الأسبوع الماضي.

وأكد بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في نيويورك مع مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، أن هذه المسألة الحساسة ستكون ضمن أجندة الاجتماعات بين الطرفين الروسي والأمريكي على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن رغبته في عقد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك لبحث الموضوع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بالتعاون مع روسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سلسلة خطوات قررت روسيا اتخاذها بهدف تعزيز أمن عسكرييها في سوريا على خلفية كارثة “إيل-20″، بما فيها تسليم “إس-300” إلى دمشق خلال أسبوعين.

وحمّلت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب المسؤولية عن إسقاط طائرتها بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية، أثناء غارة للطيران الإسرائيلي على اللاذقية مساء الاثنين الماضي، مما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا.

المصدر: وكالات