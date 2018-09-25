أنقذ خفر السواحل الليبي 235 مهاجرا في ثلاث عمليات منفصلة الليلة الماضية قبالة السواحل الليبية غربي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم في حديث لـ “رويترز” أنه تم إنقاذ 190 مهاجرا على متن قاربين مطاطيين بالقرب من ميناء الخمس. كما تم إنقاذ 45 آخرين على متن قارب خشبي على بعد حوالي 80 كلم من زوارة.

وذكر المتحدث أن من الأشخاص الذين تم إنقاذهم 20 امرأة وطفلين.

وجدير بالذكر أن المناطق الغربية في ليبيا تعتبر المناطق الرئيسية التي يتوجه منها المهاجرون إلى أوروبا. وعلى الرغم من انخفاض تدفق المهاجرين في العام الأخير، لا يزال ملف الهجرة من القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على معادلة للإيواء واستقبالهم.

المصدر: وكالة رويترز