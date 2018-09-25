قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس إنه سيتم استثمار معبر نصيب بما يحقق المصلحة الوطنية، حيث أنهت الوزارات المعنية، الإجراءات المطلوبة منها بشأن إعادة تأهيله.

وكشف خميس أن الإجراءات تم إنهاؤها حول المعبر من وزارة الداخلية والنقل والمالية، مؤكدا أن المعبر جاهز منذ الخميس الماضي، وهناك مطلب من الجانب الأردني للإعلان عن هذا الموضوع.

وأضاف أنه سيتم استثمار هذا المعبر وفق المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة خطت خطوات في موضوع الترانزيت، والذي سيأتي بالفائدة على العوائد الاقتصادية.

وأوضح خميس أنه تم تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية، فتم رفعها من 10 إلى 62 دولارا لحمولة شاحنة بحدود 4 أطنان.

المصدر: وكالات