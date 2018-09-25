يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب يومي الرابع والخامس من تشرين الاول/اكتوبر الى جنوب افريقيا حيث يلتقي الرئيس الجديد سيريل رامافوزا ويشارك في تكريم ذكرى نيلسون مانديلا، وفق ما افاد مكتبه الاثنين.

وأورد بيان ان الزيارة تهدف الى مواصلة “تطوير المصالح الاستراتيجية” بين البلدين على ان تشمل بريتوريا وجوهانسبورغ والكاب.

وعلى الصعيد السياسي، سيلتقي فيليب في بريتوريا الرئيس رامافوزا الذي انتخب في شباط/فبراير ونائبه دافيد مابوزا.

واقتصاديا، سيشارك في منتدى للاعمال في جوهانسبورغ حيث سيدعو الى تعزيز التبادل التجاري واجتذاب الاستثمارات الجنوب افريقية الى فرنسا.

وسيزور فيليب ايضا مدينة الكاب في وقت يواجه الاقتصاد المحلي صعوبات عدة.

وسيخصص قسم مهم من الزيارة لتكريم نيلسون مانديلا في الذكرى المئوية لولادته، وسيلقي فيليب خطابا في قاعة محكمة بريتوريا التي شهدت العام 1964 النطق بحكم السجن مدى الحياة بحق مانديلا.

وسيتوجه أيضا الى جزيرة روبن آيلند قبالة الكاب والتي سجن فيها مانديلا حيث سيزرع شجرة تكريما لذكراه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية