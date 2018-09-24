نعت لجان المقاومة – الوية الناصر صلاح الدين الشهيد محمد فايز ابو الصادق، الذي استشهد برصاص العدو الاسرائيلي مساء الاثنين.

وأكدت اللجان ان “دماء الشهداء نبراسنا على طريق العودة والتحرير وسيدفع العدو ثمن جرائمه بحق أبناء شعبنا”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء الاثنين استشهاد مواطن، برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.

ووفقاً للوزارة، فإن الشاب محمد فايز سليم ابو الصادق 21 استشهد متأثراً بجراح حرجة أصيب بها خلال قمع قوات الاحتلال للجماهير المشاركة في مسيرة الدعم والاسناد للمسير البحري التاسع لكسر الحصار قرب الحدود الشمالية البحرية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

كما أصيب نحو 90 مواطناً آخرين بجراح مختلفة، نقلوا على اثرها الى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع المحاصر.

المصدر: فلسطين اليوم