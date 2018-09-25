استدعت وزارة الخارجية الروسية الاثنين السفير النروجي لدى موسكو للاحتجاج على اعتقال روسي في مطار أوسلو امس الاحد بتهمة بالتجسس، وقالت الوزارة في بيان انه تم ابلاغ السفير “احتجاجا شديد اللهجة” من جانب موسكو بشأن الاعتقال بتهم “زائفة” و “سخيفة”.

وكانت الاستخبارات النروجية أعلنت الاحد القبض على روسي لم تكشف عن هويته يشتبه في قيامه بالتجسس في ندوة برلمانية في البلد الاسكندنافي.

الا ان موسكو تؤكد ان الرجل واسمه بوتشكاريوف يعمل لدى مجلس الاتحاد، المجلس الاعلى في البرلمان الروسي، وكان في النروج بدعوة من المركز الأوروبي للبحوث والتوثيق البرلماني.

وكان من المقرر أن يشارك في ندوة مشتركة بين برلمانات 34 بلدا حول موضوع الرقمنة الخميس والجمعة في البرلمان النروجي.

وتابعت الوزارة ان “هذا الحدث كان علنيا، من غير المفهوم أن حقيقة حضور ممثل روسي هذه الندوة أدى إلى مثل هذا الاستفزاز” ووعدا بالرد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية