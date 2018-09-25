اعرب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين عن أمله في ان تفرج تركيا قريبا عن القس الاميركي اندرو برانسون الذي لا يزال في الاقامة الجبرية واثارت قضيته ازمة دبلوماسية بين واشنطن وانقرة.

وردا على سؤال على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة عن شائعات مفادها انه سيتم الافراج عن برانسون هذا الشهر، قال بومبيو “قد يتم الافراج عنه هذا الشهر، كان ينبغي الافراج عنه الشهر الفائت وكان ينبغي الافراج عنه اليوم تحديدا”.

واضاف “لقد تحدثنا الى الاتراك وهم يعرفون ما نريد” على ان تجري مباحثات اخرى هذا الاسبوع في نيويورك. وتابع “ينبغي ان تفرج تركيا فورا عن القس برانسون وعن الاميركيين الاخرين المحتجزين في تركيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية