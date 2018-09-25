أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الحكومة الكوبية تريد علاقة “حضارية” مع الولايات المتحدة رغم الحظر المفروض منذ 1962.

وقال الرئيس الكوبي لصحافيين لدى وصوله الى نيويورك انه سيندد في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بالحظر التجاري والاقتصادي والمالي من جانب واشنطن و”الذي فشل وسيستمر في الفشل”.

وأضاف أن هافانا تأمل بـ”علاقة حضارية مع واشنطن رغم الاختلاف الايديولوجي”، لكنه أوضح ان حكومة الرئيس دونالد ترامب التي فرملت التقارب الذي بدأ في 2014 هي “ادارة يصعب التعامل معها على قدم المساواة”.

وسيكون خطاب كانيل المقرر في 26 ايلول/سبتمبر، بعد 58 عاما من اول خطاب لفيدل كاسترو من على المنبر نفسه، اول مداخلة له امام المجتمع الدولي منذ خلف في 19 نيسان/ابريل الرئيس السابق راوول كاسترو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية