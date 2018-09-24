ذكرت وسائل الاعلام الأميركية أن رود روزنستاين نائب وزير العدل الاميركي المشرف على التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الاميركية، توجه الإثنين إلى البيت الابيض وسط توقعات بإقالته.

وذكر العديد من وسائل الاعلام ومن بينها صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” أن روزنستاين يستعد لإقالته، عقب نشر تقارير بأنه ناقش طرقا لعزل ترامب بسبب عدم كفاءته، ولم يتضح فورا ما إذا كانت ستتم إقالته او أنه سيستقيل أولا.

ويلعب روزنستاين دورا مهما في الإشراف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا للتأثير على انتخابات 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية