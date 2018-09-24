تشهد مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إضرابا شاملا الاثنين بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجا على تقليص خدماتها.

وأغلقت كل مراكز الصحة والنظافة والمساعدات التموينية والمدارس أبوابها منذ ساعة مبكرة من صباح الاثنين لمدة يوم واحد.

ويواصل عشرات الموظفين الذين أنهت الأونروا عقود عملهم، اعتصامهم أمام مقر رئاسة الاونروا في مدينة غزة.

وكان اتحاد الموظفين قرر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الفائت الإضراب ليوم واحد كخطوة تحذيرية. وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد “ستكون هناك خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في الأيام والأسابيع القادمة حتى تستجيب ادارة الاونروا للمطالب”.

ويطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف مئات اخرين.

وتواجه الأونروا أزمة مالية خانقة خصوصا بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل الى حوالى 360 مليون دولار سنويا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية