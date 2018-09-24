قدمت المفوضية الاوروبية الاثنين شكوى بحق بولندا امام القضاء الاوروبي معتبرة ان اصلاح المحكمة العليا في هذا البلد يشكل مساسا باستقلال النظام القضائي البولندي، ذلك في سياق مواجهة مستمرة منذ اكثر من عامين بين الجانبين.

وقالت المفوضية تبريرا للجوئها الى محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي ان القانون البولندي حول المحكمة العليا الذي يخفض سن تقاعد قضاتها من سبعين الى 65 عاما “لا ينسجم مع قانون الاتحاد”.

وارفقت المفوضية شكواها بطلب اتخاذ “اجراءات موقتة تقضي باعادة المحكمة العليا البولندية الى ما كانت عليه قبل الثالث من نيسان/ابريل 2018، تاريخ اقرار التشريع الجديد”.

كذلك، طلبت من المحكمة الاوروبية اتخاذ “اجراء سريع” يتيح اتخاذ “قرار نهائي في اسرع وقت” في هذه القضية. واكدت ان الاصلاح المذكور “يهدد باجبار 27 من قضاة المحكمة العليا الـ72 على التقاعد”، مشددة على ان “القانون البولندي حول المحكمة العليا لا ينسجم مع قانون الاتحاد كونه يشكل مساسا بمبدأ استقلال القضاء”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية