أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “أعمال سلاح الجو الإسرائيلي بالذات هي التي تسببت بكارثة الطائرة الروسية إيليوشين-20 ومقتل طاقمها في سوريا.

وقال المكتب الصحافي في الكرملين إن موقف الرئيس بوتين جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وتابع “جرت مواصلة مناقشة ملابسات الحادث مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات التي قدمها العسكريون الإسرائيليون حول العملية التي نفذها طيرانهم فوق الأراضي السورية”، واوضح ان “الجانب الروسي ينطلق من أن أعمال سلاح الجو الإسرائيلي كانت السبب الرئيسي للكارثة”.

ولفت بوتين الى ان “اتخاذ روسيا لقرار تعزيز قدرات الدفاع الجوي السوري هدفه الأول هو منع أي خطر يهدد حياة العسكريين الروس الذين يتولون مهمة محاربة الإرهاب”.

المصدر: سبوتنيك