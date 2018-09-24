اعلن مصدران أمنيان أن ثلاثة دركيين قتلوا الأحد في اشتباك مع مسلحين بالقرب من إيناتا في شمال بوركينا فاسو حيث خطف ثلاثة من عمال منجم للذهب هم هندي وجنوب إفريقي وبوركينابي.

وقال مصدر أمني في دجيبو لوكالة فرانس برس إن “جثث ثلاثة دركيين عثر عليها صباح الإثنين في تونغومايل” البلدة التي تبعد ثلاثين كيلومترا عن إيناتا.

وأضاف أن “القتلى الثلاثة كانوا في مجموعة نشرت لتمشيط المنطقة بعد خطف العمال الثلاثة في منجم الذهب في إيناتا”.

واكد مصدر أمني ثان في واغادوغو الحصيلة، وكان مصدران أمنيان ذكرا لفرانس برس أن مسلحين مجهولين خطفوا الرجال الثلاثة.

وقال أحد المصدرين إن “الخاطفين هم على الأرجح أفراد مجموعات جهادية منتشرة في المنطقة”.

وأضاف أنهم “توجهوا على الأرجح إلى الحدود المالية وعبروها بالتأكيد”.

وكانت مجموعة “بالاجي غروب” اشترت في شباط/فبراير 2018 منجم إيناتا الذي بلغ إنتاجه حوالى 75 ألف أونصة ذهب في 2016.

كذلك. تملك هذه المجموعة المتمركزة في غانا والتي يديرها رجل الأعمال الهندي أكوليا باتيلب الذي يتمتع بنفوذ كبير، منجم كالساكا للذهب في شمال بوركينا فاسو أيضا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية