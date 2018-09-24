شيع آلاف الفلسطينيون في غزة الاثنين جثمان الشهيد عماد داود اشتيوي الذي قضى مساء الاحد برصاص العدو الإسرائيلي في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع دار الشفاء الطبي إلى منزل الشهيد في حي الزيتون ومن ثم إلى مسجد صلاح الدين لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط حضور قيادات حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية وحشد كبير من الجماهير الفلسطينية.

وبالمناسبة، أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين داوود شهاب على “المضي بطريق الجهاد والشهادة وصولا للتحرير والكرامة”، واضاف “هذا الشاب يرتحل عن عالمنا اليوم شهيدا إلى الله تعالى”، وتابع “يصطفي الله منا الشهداء ليكونوا شهداء على هذا الظلم الواقع على شعبنا”.

المصدر: فلسطين اليوم