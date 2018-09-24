أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة خالد البطش أن “الهيئة اتخذت قرارا واضحا بمواصلة وتصعيد مسيرات العودة وكسر الحصار خلال الأيام القادمة”.

وأوضح البطش خلال كلمة له عقب مسيرة الدعم والاسناد للمسير البحري التاسع قرب شاطئ شمال قطاع غزة الاثنين أن “رسالة شعبنا للأمم المتحدة واضحة بمواصلة واستمرار مسيرات العودة وفعالياتها الشعبية بأدواتها السلمية حتى تحقيق كامل أهدافها”.

وقال البطش “على الأمم المتحدة أن تعلم بأن شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا المحتلة ولن يعترف شعبنا بحل الدولتين أو بمسيرة التسوية السياسية مع المحتل الغاصب”، وتابع “لا تظنوا أن صبرنا سيستمر”.

وأضاف البطش ان “كل المحاولات التي تسعى لوقف مسيرات العودة وكسر الحصار أو الالتفاف عليها لن تنجح ولن يثنينا أحد عن الاستمرار بالمسيرات الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها”.

المصدر: فلسطين اليوم