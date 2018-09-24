صدرت شركة الطاقة الروسية “نوفاتك” أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصنع يامال في القطب الشمالي إلى البرازيل، التي تعد تاسع قوة اقتصادية في العالم.

وقالت “نوفاتك”، في بيان نشرته اليوم الاثنين، إن شركتها “PowerAsia Pte” وردت أول شحنة غاز طبيعي مسال من مشروع “يامال” إلى السوق البرازيلية، حيث سلمت الشحنة إلى شركة “بتروبراس” في محطة للغاز تقع في ولاية باهيا”.

وعن استراتيجية الشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة “نوفاتيك” ليونيد ميخيلسون، والذي هو أيضا شريك في الشركة، إن “استراتيجية الشركة التسويقة تهدف للتوسع جغرافيا وتنويع عملائها. وهذه المرة الأولى التي تورد فيها “نوفاتك” شحنة غاز مسال إلى أمريكا اللاتينية، ما يعد دليلا على كفاءة الشركة اللوجستية والموقع الجغرافي الفريد لـ”يامال”، والذي يتيح تنفيذ شحنات بأسعار منافسة إلى أي نقطة في العالم تقريبا”.

و”يامال” للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين ائتلاف شركات، تملك “نوفاتيك” حصة فيه نسبتها 50.1%، فيما تملك شركة “توتال” الفرنسية 20%، في حين تملك مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) حصة 20% أيضا، وصندوق طريق الحرير يمتلك 9.9%.

والمشروع، الذي يقوم على أساس تطوير حقل جنوب تامبي بشبه جزيرة يامال الروسية، يتضمن إنشاء ثلاثة خطوط لتسييل الغاز بطاقة 5.5 مليون طن سنويا لكل منها، وخط إضافي آخر بطاقة مليون طن. وتم إطلاق إنتاج الغاز الطبيعي المسال من أولى الخطوط في نهاية العام الماضي.

المصدر: روسيا اليوم