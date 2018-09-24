ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثمانية من عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة الموصل شمال البلاد، من المطلوبين للقضاء على خلفية ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، في بيان اليوم الاثنين، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين، يلقي القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الإرهابية مطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم أوامر قبض بقضايا إرهابية، بينهم مقاتلون في ما يسمى ديوان الجند، وكذلك بينهم من كان يعمل في ما يسمى الأمنية والحسبة خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل”. وأضاف أنه “تم القبض عليهم في مناطق (حي الزهراء وسومر والقادسية) في الجانب الأيسر (الشرقي) من مدينة الموصل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية