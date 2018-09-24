دان رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين، في تصريح اليوم، الاعتداء الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز والذي سقط فيه العديد من القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين الايرانيين وخصوصا من النساء والأطفال، مؤكدا “ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى عصية على كل المؤامرات، وستستمر في مواجهتها للارهاب الذي لا يعرف دينا ولا انسانية”.

ودعا تقي الدين إلى “ضرورة التكاتف للتصدي للمشروع التكفيري الإرهابي أينما وجد والعمل على القضاء عليه”، وتقدم بالتعازي من الشعب الايراني والقيادة الإيرانية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام