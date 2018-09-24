سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، على عدة مواقع كان يتمركز فيها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال عمليتين هجوميتين في نهم والبيضاء.

وأوضح مصدر في الإعلام الحربي لـ “المسيرة نت” أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة البياض بمديرية نهم مؤكدا تكبيد المرتزقة خسائر جسيمة في عديدهم وعتادهم.

وأضاف المصدر أن المجاهدين نفذوا عملية هجومية مماثلة على مواقع مرتزقة العدوان في جبهة ناطع محافظة البيضاء، مؤكدا تأمين عدد من المواقع في جبهة ناطع بعد سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال العملية.

المصدر: المسيرة نت