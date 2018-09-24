أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر بقطاع النفط الليبي أن ليبيا تنتج ما يزيد على مليون برميل من النفط يوميا، في حين بلغ متوسط الإنتاج منذ بداية العام الحالي 1.03 مليون برميل يوميا.

وكان البلد الغني بالنفط ينتج أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى تشرذم سياسي وصراع مسلح.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إنها تشعر بقلق بالغ للإعلان عن أن حقولا وموانئ نفطية في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط يوجد مقره في شرق ليبيا.

وجدد غوتيريش دعمه لمبعوثه إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي يقود مساعي دولية من أجل استقرار وإعادة توحيد البلد الواقع في شمال أفريقيا بعد سنوات من الإضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وأتم البيان: “الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية الشرعية وكل الأطراف المعنية لتحقيق توزيع نزيه ومنصف لثروة البلاد الطبيعية في إطار ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة”.

المصدر: رويترز