الحالة العامة: طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الايام المقبلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب محلي على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتشكّل الضباب على المرتفعات.
الرياح السطحية: شماليّة غربيّة نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س
الانقشاع: جيد على السّاحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠و ٧٥%.
حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: ٢٨°م.
المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية