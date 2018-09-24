الحالة العامة: طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الايام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتشكّل الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: شماليّة غربيّة نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س

الانقشاع: جيد على السّاحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠و ٧٥%.

حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية