تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ الاثنين على بضائع صينية مستوردة يتوقع أن ترد عليها الصين بإجراء مماثل يستهدف بضائع أميركية ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.

وخلافا لتحذيرات العديد من الخبراء الاقتصاديين والشركات فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبارا من الساعة الساعة 00.01 (4.01 ت غ) الاثنين رسوما جمركية مشددة بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار. في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

ويطالب ترامب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة متهما الصين ب”سرقة” الملكية الفكرية.

وفي رد الفعل الصيني الاول بعد فرض الرسوم، أكدت الصين الاثنين أن الولايات المتحدة توجه “اتهامات كاذبة” بشأن التجارة بهدف “ترهيب” الدول الأخرى.

وقالت الحكومة في وثيقة تتناول التوتر الاقتصادي والتجاري الحالي مع واشنطن إن الولايات المتحدة “وجهت سلسلة من الاتهامات الكاذبة واستخدمت زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير الترهيب الاقتصادي لفرض مصالحها الخاصة على الصين من خلال ممارسة ضغوط قصوى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية