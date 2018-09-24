بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة إلى نظيره السوري بشار الأسد، وفق ما صرح أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأحد.

وسلم بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، رسالة من الرئيس محمود عباس إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بسام الصالحي المتواجد بزيارة رسمية لسوريا، إن الرسالة التي بعث بها الرئيس الفلسطيني إلى الرئيس السوري بشار الأسد تأتي ضمن تحرك فلسطيني هام يستهدف حماية حقوق الشعب الوطنية ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية.‎

كما أكد على أن رسالة مشابهة وبذات المضمون سيجري تسليمها أيضا إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

‎وأضاف الصالحي “وأهم من يعتقد أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك الخيارات في الدفاع عن حقوقه الوطنية، ومواجهة المخططات التي تستهدف مشروعه الوطني”.

المصدر: وكالة معاً