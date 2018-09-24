أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأحد، استشهاد مواطن وإصابة 14 آخرين، إثر اطلاق الاحتلال نيرانه تجاه مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة، شرق قطاع غزة.

واكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الشهيد عماد داوود اشتيوي 21 عاما ارتقى جراء اصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الرأس شرق غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية على مقربة من السياج الفاصل شرق البريج، أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة 14 مواطناً، احدهم بالرأس وآخر بالرقبة نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

المصدر: فلسطين اليوم