وجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاحد تحذيرا ضمنيا الى المسؤول الثاني في وزارة العدل التي تشهد سجالا جديدا حول أهلية الرئيس دونالد ترامب للحكم، داعيا من لا يؤيدون الرئيس الى الاستقالة.

وقال بومبيو في برنامج فوكس نيوز صنداي “كنت واضحا جدا منذ بداية عملي في هذه الادارة اذا كنتم لا تستطيعون ان تكونوا جزءا من الفريق، اذا كنتم لا تدعمون هذه المهمة، فينبغي تاليا التفكير في امر آخر”.

واضاف “نحتاج الى جميع من يساعدون في انجاز مهمة الرئيس ترامب على اكمل وجه، وآمل بان يشارك كل شخص في كل وكالة حكومية، سواء العدل او مكتب التحقيقات الفدرالي او الخارجية، في هذه المهمة في شكل جيد”.

وذكرت وسائل اعلام اميركية ان المسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين تحدث في مستهل ولاية ترامب عن امكان اقصائه من الحكم عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، واقترح يومها في حضور شهود تسجيل ما يقوله الرئيس من دون علمه لكشف “الفوضى” التي تسود البيت الابيض.

ورغم نفي روزنستين هذه المعلومات، فانه لا يزال في دائرة اهتمام ترامب وخصوصا انه يشرف على التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة الرئيس وروسيا العام 2016.

وسئل بومبيو عما اذا كان يعمل بامر الكلام الذي نسب الى روزنستين فاجاب “لا من قريب ولا من بعيد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية