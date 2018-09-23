قتل 18 شخصا على الاقل مساء السبت في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم نسب الى مسلحي قوة الدفاع الحليفة، المجموعة الأوغندية المسلحة التي تنشط في شمال كيفو، كما افاد عدد من الشهود الأحد.

وقال متحدث باسم الجيش في المنطقة ان الهجوم اسفر عن مقتل 14 مدنيا واربعة عسكريين اضافة الى اصابة تسعة اخرين. ويقيم اجانب يعملون في المجال الانساني، منذ بداية آب/اغسطس في هذه المدينة في شمال كيفو بسبب وباء ايبولا.

وافاد عدد من الشهادات ان الهجوم بدأ لدى حلول الظلام في حوالى الساعة 18.30-19.00 (16.30-17.00 ت غ). وسمعت اصداء اسلحة ثقيلة وخفيفة حتى الى ما بعد منتصف الليل، كما يؤكد الطبيب الذي لم يكن قادرا على القول ان ما يحصل يقوم به مهاجمون او هو رد للجيش النظامي.

وقد استهدف الهجوم احياء قريبة من وسط هذه المدينة التجارية التي يبلغ عدد سكانها مئات الالاف، خلافا للهجومات الاخرى التي عادة ما تقع في الاحياء الشمالية بالاطراف على طريق مطار مافيفي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية