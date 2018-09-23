أصدرت الفصائل الفلسطينية في لبنان، بيانا استنكرت فيه بشدة “الاعتداء الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا للجيش الإيراني وجموع من المواطنين المدنيين العزل من الشعب الإيراني الشقيق، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء من الشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين”.

وقدمت “باسم قيادييها وكوادرها ومناضليها، أحر التعازي والمواساة للجمهورية الاسلامية الإيرانية قيادة ورئيسا وحكومة وشعبا”، متمنية “الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين”.

وأعربت عن إدانتها “الشديدة لكل العمليات الإرهابية بأشكالها كافة ومن أية جهة كانت”، مؤكدة “أن هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والإستقرار في الجمهورية الإسلامية وفي المنطقة عموما، ولا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني لتنفيذ مخططاته العدوانية ضد الأمتين العربية والإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام