قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مقابلة الاحد ان ايران تفي بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وانه يتعين الحفاظ على الاتفاق.

وصرحت في مقابلة مع قناة سي بي إس “نعتقد ان ايران تقوم بذلك (الوفاء بالالتزامات) بناء على ما نرى”. واضافت “ونعتقد انه (الاتفاق) يجب ان يبقى قائما، كما ان دولا أخرى شاركت في وضعه تعتبر ايضا انه يجب الحفاظ عليه”.

واشارت الى انه على غرار فرنسا فان المملكة المتحدة ترغب في ان تبدأ مع ايران مفاوضات حول مسائل غير مدرجة في الاتفاق. واشارت ماي الى “الصواريخ البالستية” و”طريقة تدخل ايران في المنطقة لزعزعة استقرارها” وقالت “يجب ان نثير هذه المواضيع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية