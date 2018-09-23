اعرب وزير النفط الايراني عن الامل الا يرضخ اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لـ”تهديدات” الرئيس دونالد ترامب، والا يمتثلوا “لاوامره”، وفق ما نقلت وكالة شانا الاحد.

وقال بيجان نمدار زنقنة كما نقلت عنه الوكالة التابعة لوزارة النفط الايرانية “آمل الا تتأثر نتيجة هذا الاجتماع بتهديدات الرئيس ترامب”.

وقبل موعد اجتماع الجزائر الذي تشارك فيه دول من اوبك ومن خارجه، كتب ترامب الخميس على تويتر ان دول الشرق الاوسط “لن تكون في مأمن لوقت طويل” من دون حماية الولايات المتحدة، مضيفا “على اوبك ان تخفض اسعارها الان”.

ورد زنقنة ان ادعاء الولايات المتحدة “حماية امن وبقاء الدول المنتجة” للنفط هو “اسوأ اهانة وجهت الى حلفاء اميركا في المنطقة”، مضيفا ان “اوبك منظمة مستقلة وستبقى كذلك”.

ويلتقي ممثلون لاوبك وشركائها الاحد في الجزائر للنظر في امكان تعديل اتفاق الحد من الانتاج العائد الى العام 2017، واوضح الوزير الايراني ان هذا الامر يهدف الى “تعويض خفض الانتاج الايراني”.

وكانت السعودية وروسيا دعتا في حزيران/يونيو الى تعديل الاتفاق للسماح لهما بزيادة انتاجهما وتاليا تعويض الخسائر التي ستنجم عن العقوبات الاميركية على ايران.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية