اعلن الرئيس رجب طيب اردوغان الأحد ان افتتاح مطار اسطنبول الدولي الجديد. المقرر رسميا في 29 تشرين الأول/اكتوبر. لن يؤجل على الرغم من إضراب قام به العمال أخيرا.

وقال اردوغان في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول إن “موعد الافتتاح محدد في 29 تشرين الاول/اكتوبر. التجارب قد أجريت (…) ومبنى المطار جاهز. والمدرجات جميلة جدا فعلا”.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات فيما تتزايد التكهنات بعدما قام مئات العمال بأضراب الأسبوع الماضي في ورشة هذا المطار. الثالث في اسطنبول.وذكرت مواقع اخبارية في الأيام الأخيرة أن افتتاح المطار الجديد الذي لم يكشف

عن اسمه بعد. يمكن ان يتم تأجيله إلى 31 كانون الاول/ديسمبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية