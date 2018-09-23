اكد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي استدعاء الخارجية الايرانية للقائم بالاعمال الاماراتي في طهران ، مشيراً الى مسؤولين اماراتيين ادلوا بتصريحات منحازة وتدعم الارهابيين الذين ارتكبوا جريمة الاهواز.

وكانت طهران استدعت ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين يمثلون الدنمارك وبريطانيا وهولندا وذلك ردا على الاعتداء الارهابي في الاهواز، ونُقل عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قوله، إن السفيرين الدنماركي والهولندي والقائم بالأعمال البريطاني تبلغوا احتجاج إيران القوي على إيواء دولهم لبعض أعضاء المجموعة التي ارتكبت الهجوم الإرهابي.

المصدر: المنار