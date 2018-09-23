أمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، حتى الأول من شهر تشرين الأول المقبل لإخلاء وهدم المنازل ذاتيا،وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الإحتلال حاصرت خيمة التضامن في القرية، وسلمت الاهالي والمعتصمين أمرا بهدم منازلهم تلقائيا، والذي يشمل حسب ما جاء فيه كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر.

وتنصب قوات الاحتلال الحواجز وتواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى خان الأحمر، لمنع المواطنين والنشطاء من الوصول إلى القرية، وسط اعتصام مفتوح، دخل يومه التاسع عشر.

المصدر: انترنت