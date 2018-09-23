دير الزور وريفها:

ـ أُصيب عدد من المدنيين، جراء استهداف طريق خروج المدنيين في بادية بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بعدد من قذائف الهاون، خلال الاشتباكات بين مسلحي داعش و”قسد” في المنطقة.

ـ سقطت عدة قذائف هاون على القاعدة العسكرية الامريكية، المتواجدة في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، مصدرها مسلَّحو داعش، دون ورود معلومات عن إصابات.

الحسكة وريفها:

ـ خرجت دفعة من اللاجئين العراقيين القاطنين بمخيم “الهول” الواقع تحت سيطرة “قسد” قرب الحدود السورية _العراقية بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، باتجاه العراق.

الرقة وريفها:

ـ أُصيب مسلح من “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب “صوامع الحبوب” شمال مدينة الرقة.

إدلب وريفها:

– قال “المرصد السوري المعارض” إنَّ حالةً من التوتر تسود قرية معرة حرمة في ريف إدلب الجنوبي، عقب إطلاق نار من قبل حاجز تابع لـ “هيئة تحرير الشام” جنوب القرية، على شخص يعمل في “خدمات الكهرباء” التابعة لـ “الجبهة الوطنية للتحرير”، بعد رفضه تسليم نفسه للحاجز، ما أسفر عن إصابته.

ـ قُتل مسلحان من “الجبهة الوطنية للتحرير”، إثر القاء مسلحين مجهولين قنبلةً على حاجزٍ لـ “الجبهة”، في محيط قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

المشهد المحلي:

– أكد رئيس مجلس الشعب السوري خلال كلمة أن العلاقة بين مجلسي الشعب والوزراء تكاملية فهدفنا واحد هو متابعة قضايا المواطنين الخدمية والمعيشية.

ونوه رئيس المجلس بالانتصارات التي يحققها الجيش السوري وصمود الشعب وحكمة القيادة لافتا إلى أن الإنجازات التي حققها جيشنا على مساحة الوطن تؤكد للشعوب كلها حتمية النصر على قوى الهيمنة والصهيونية والتكفيرية.

المشهد الدولي:

ـ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي لكشف ملابسات إسقاط الطائرة إيل _20 في سوريا أن موسكو ترى أن المسؤولية عن تحطم الطائرة “إيل _20” في سوريا تقع بالكامل على سلاح الجو “الإسرائيلي” وأولئك اللذين اتخذوا القرار بمثل هذا النشاط، مشدداً على أن تصرفات الطيارين “الإسرائيليين” تدل على عدم مهنيتهم أو على إهمال أجرامي.

وأضاف كوناشينكوف، أن التصرف “الإسرائيلي” يعتبر انتهاكاً للاتفاقية الموقعة عام 2015 بين روسيا و”إسرائيل”، ورد جاحد على كل ما قامت به روسيا من أجل “إسرائيل” خلال الفترة الأخيرة، ولفت إلى أنَّ روسيا عملت الكثير لمصلحة أمن “إسرائيل” ومواطنيها لكن الجانب “الإسرائيلي” نكر الجميل.

ـ قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى مستقبل سوريا حالياً هي المستنقع الإرهابي المتنامي شرق الفرات تحت رعاية بعض تركيا.

– زعم وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، خلال حوار مع قناة “NBC” أنه لا جدوى من تصرفات روسيا في سوريا وأوكرانيا.

ـ أعلن وزير الحرب “الإسرائيلي”، “أفيغدور ليبرمان”، أن “إسرائيل” مستمرة في عملياتها العسكرية ضد الوجود الإيراني في سوريا بالرغم من حادثة سقوط الطائرة الروسية في الأجواء السورية، وجاء تصريح “ليبرمان” رداً على الأنباء التي انتشرت حول احتمال قيام روسيا بإغلاق المجال الجوي السوري بوجه سلاح الجو “الإسرائيلي”.

ـ قالت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية”، إنه من المفترض أن تحاول روسيا كبح حرية “إسرائيل” بالتحرك في الأجواء السورية، حتى لو لم يجد التحقيق “الإسرائيلي” أي خطأ في موضوع إسقاط الطائرة، مضيفةً أنه في كلتا الحالتين، يبرز غياب الرئيس الأميركي ترامب بشكل واضح.

من جانبه، قال عضو الكنيست الصهيوني “كسينيا سفيتلوفا” إنَّ الصداقة الحميمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” على ما يبدو لن تساعدنا في حل الأزمة مع روسيا، مضيفاً أنَّ “إسرائيل” ستحتاج إلى أكثر بكثير من ابتسامات “نتنياهو” لمواصلة التمتع بحرية العمل في سماء سوريا.

ـ زار الممثل التركي جلال آل، الجمعية التركمانية في بلدة قباسين التابعة لمدينة الباب بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، برفقة المنتج التركي كمال تكدان، ومسؤولين في “مؤسسة تيكدان التعليمية”.

المصدر: الاعلام الحربي