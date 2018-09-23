اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب انور الخليل “ان لبنان سيحتفظ بكل اوراق القوة التي تساعد على تحرير ما تبقى من اراضيه من قبل العدو الاسرائيلي، والمتمثلة في مزارع شبعا ومزارع كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

كلام الخليل جاء خلال جولة في بلدة كفرشوبا التقى خلالها رئيس البلدية الدكتور قاسم القادري وعددا من فعاليات البلدة، وشدد الخليل خلال جولته على “أن لا تهاون في الحقوق اللبنانية مهما اشتدت الضغوط، وأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري، كما عاهدتموها، ستبقي قضية تحرير ما تبقى من ارضنا المحتلة وإنماء الجنوب من ضمن اولوياتها وفي مقدمة برامج عملها”.

واضاف: “إنني إذ انوه بما قام ويقوم به مجلس الجنوب، وأرفع معكم الصوت عاليا لتعزيز قدرات المجلس وزيادة موازنته لكي يتمكن من تحقيق ما نصبوا إليه جميعا، وبالتالي يتمكن من الوفاء بما التزمت به الحكومات السابقة لكنها لم تبادر لمنح المجلس الموازنات المطلوبة”.

وعن اعمال المساحة التي تجري في مناطق الجنوب، راى الخليل “ضرورة أن يتم مسح كافة الأراضي والعقارات بما فيها تلك التي لا تزال واقعة تحت الاحتلال، منعا لأي التباس لاحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية