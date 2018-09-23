قتل شاب واصيب 3 بجروح نتيجة خلاف وقع في بلدة الدوير جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “إشكالا عائليا وقع عصر اليوم في بلدة الدوير وأدى إلى مقتل شاب وجرح 3 آخرين”، وتابعت ان “الاشكال وقع بين شبان من آل حطيط عندما، أقدم خلاله ع. ا. حطيط على اطلاق النار من سلاح حربي من نوع كلاشينكوف باتجاه الشقيقين روم .ا حطيط وعلى ع. حطيط الذين أصيبوا جميعا”، وتابعت “كما اصيب المواطن ح. رمال الذي كان في محله القريب من مكان الاشكال قرب مطعم السلطان على الطريق العام في الدوير”.

ولفتت الوكالة الى “الجرحى نقلوا الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث ما لبث ان توفي ر. حطيط متأثرا بجروحه كما وصفت حالة شقيقه بأنها غير مستقرة”، واضافت “حضرت الى المكان دورية من الجيش حيث ضربت طوقا أمنيا حول مكان الحادث، كما حضرت دوريات من أمن الدولة والأمن العام ومخابرات الجيش”.

واشار الوكالة الى “مساء السبت أوقفت دورية من مكتب مخابرات الجيش في النبطية مطلق النار ع. ووالده ا. حطيط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام