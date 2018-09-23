دانت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين “بشدة الاعتداء الاجرامي الذي استهدف عرضا عسكريا للجيش الإيراني والذي استهدف أيضا جمعا من المواطنين المدنيين، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى”.

وأكدت الحركة في بيان لها مساء السبت أن “هذه الاعمال الإرهابية هي محاولة للعبث بأمن واستقرار الجمهورية الاسلامية بهدف معاقبتها على مواقفها الثابتة الرافضة للكيان الصهيوني ومجابهة الهيمنة الامريكية على المنطقة”.

وتقدمت الحركة “بأحر التعازي والمواساة للجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وشعبا”، متمنية “الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين”.

المصدر: فلسطين اليوم