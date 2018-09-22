استهدف طيران العدو الاسرائيلي مساء السبت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق جباليا دون وقوع إصابات”.

وتابعت المصادر ان “الاحتلال يزعم أنه يقصف قرب مطلقي البالونات والطائرات الحارقة تجاه المناطق المحتلة المحاذية لقطاع غزة”، بينما الواقع ان الاحتلال لا يتردد في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وقتله في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية وفي ظل صمت مطبق من كل الدول العربية.

المصدر: فلسطين اليوم