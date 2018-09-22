دان “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له السبت “ما حصل صبيحة هذا اليوم في منطقة الأهواز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عمل إرهابي استهدف العرض العسكري الذي يقام هناك بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية العراقية”.

واعتبر التجمع انه “بسبب المواقف التي تتخذها إيران على الصعيد السياسي في المنطقة خاصة في القضية الفلسطينية”، ورأى أن “هذا العمل الإرهابي هو جزء من سلسلة أعمال خطط لها في الولايات المتحدة الأميركية تستهدف إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كي لا تقوى على مساعدة ومناصرة الشعوب المستضعفة في المنطقة وقضاياها المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

ولفت التجمع الى ان “ما حصل اليوم هو تأكيد على التنسيق الكامل بين الولايات المتحدة الأميركية والجماعات التكفيرية وأن هذه الجماعات هي أداة في مشروع صهيوأميركي لضرب كل مواقع القوة في أمتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام