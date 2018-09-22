عبر حزب الله عن “إدانته القصوى وإستنكاره الشديد للعملية الإجرامية التي استهدفت العرض العسكري في مدينة الأهواز”.

ولفت حزب الله في بيان له السبت الى ان “هذا العمل الإرهابي تقف خلفه أياد شيطانية خبيثة بهدف النيل من أمن وإستقرار الجمهورية الإسلامية عقابا على إلتزامها الكامل بسيادتها التامة غير المنقوصة ورفضها سياسات التبعية الأميركية”.

واشار حزب الله الى ان “هذه الجريمة هي رد مباشر وصريح على الإنتصارات الكبرى التي يحققها محور المقاومة الشريفة على إمتداد المنطقة وفي أكثر من جبهة”، وتابع وهذه العملية هي إستمرار لأشكال أخرى من الحروب التي تشنها الولايات المتحدة وحلفائها مباشرةً أو بالواسطة، وفي طليعتها العقوبات الجائرة والحصار الإقتصادي الظالم”.

وأكد حزب الله أن “هذه العملية لن تؤثر أبداً على معنويات الجمهورية الإسلامية ولا على قوتها وحضورها السياسي والميداني ولا على دعمها الدائم لحركات وفصائل المقاومة المختلفة ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني المقاوم وسائر الشعوب الحرة والمستضعفة في العالم”.

وتقدم حزب الله “بأحر التعازي من سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي ومن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية العزيز، وخصوصاً أهلنا الشرفاء في الأهواز”، وتابع “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على عوائل الشهداء بالصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء التام والعاجل”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله