حزب الله: هذا العمل الارهابي رد مباشر وصريح على الانتصارات الكبرى التي يحققها محور المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2018 - 21:49
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29 شهيداً و57 جريحاً اثر هجوم ارهابي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران
الإمام السيد علي الخامنئي يعزي بشهداء الهجوم الإرهابي في الأهواز: هذا الهجوم يكشف عن قسوة وخبث الأعداء
الإمام الخامنئي: الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون في الأهواز مؤامرة من الدول العميلة لأميركا لضرب الأمن في ايران
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: رد الجمهورية الإسلامية سيكون قاسياً على أقل تهديد يهدد أمنها
الشيخ روحاني يأمر الاستخبارات والأجهزة الأمنية بتسخير كافة الإمكانيات والجهود للتوصل لهوية مهاجمي الأهواز
القوات المسلحة الإيرانية: منفذو هجوم الأهواز اعتمدوا على الاستخبارات الأميركية والموساد ومولتهم ودربتهم دولتان خليجيتان
الرئيس الروسي يقدم تعازيه إلى نظيره الإيراني في ضحايا هجوم الاهواز: مستعدون لتكثيف التعاون في مجال مكافحة "شر الإرهاب"
الرئيس الأسد يبرق معزياً الرئيس روحاني: نقف معكم بكل ما نملك من قوة في وجه هذه الأعمال الإرهابية
دمشق تدين الهجوم الإرهابي في الأهواز: رعاة الإرهاب في المنطقة لن يستطيعوا تحقيق مخططاتهم عبر هذه الجرائم الدنيئة
حزب الله يعبر عن إدانته القصوى وإستنكاره الشديد للعملية الإجرامية التي استهدفت العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية
حزب الله: هذا العمل الإرهابي تقف وراءه أياد شيطانية خبيثة بهدف النيل من أمن وإستقرار الجمهورية الإسلامية
حزب الله: هذا العمل الإرهابي ردٌ مباشرٌ وصريح على الإنتصارات الكبرى التي يحققها محور المقاومة على إمتداد المنطقة
حزب الله: هذه العملية هي إستمرار لأشكال أخرى من الحروب التي تشنها الولايات المتحدة وحلفائها مباشرةً أو بالواسطة
المكتب السياسي لأنصار الله: هجوم الأهواز عمل جبان ومدان وهو عين الإجرام الذي تقترفه دول إقليمية تدور في الفلك الأمريكي
النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي يدين هجوم الأهواز ويعرب عن الأسف لوقوع ضحايا عسكريين ومدنيين
الخارجية الباكستانية تدين هجوم الأهواز الإرهابي وتعرب عن مواساتها مع اسر الضحايا
جمعية الصداقة الإيطالية - العربية تدين العمل الجبان في مدينة الأهواز وتعرب عن تضامنها مع الشعب الإيراني الصديق
القوة الصاروخية في الجيش اليمني تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر - 1 على مطار جيزان الإقليمي
مصدر عسكري يمني: عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على أحد مواقع قوى العدوان في الجبلية بالساحل الغربي
المصدر اليمني: قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان خلال اقتحام الجيش واللجان أحد مواقعهم غرب التحيتا بالساحل الغربي
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يطهرون مواقع عدة لقوى العدوان السعودي الأمريكي شرق جبل النار قبالة جيزان
القوات العراقية تعلن مقتل عدد من مسلحي داعش خلال عمليات عسكرية في صحراء الأنبار غربي البلاد
الحشد الشعبي في العراق يدمر مراكز لتنظيم داعش في جزيرة تكريت ويضبط أسلحة خفيفة ودراجات نارية
الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش في جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين
حزب الدعوة في العراق يؤكد على أهمية توحيد رؤية وبرنامج وجهد كتلتي "النصر" و "دولة القانون"
الدفاع الروسية: سننشر معلومات مفصلة عن حادثة طائرة "إيل 20" في سوريا تتضمن بيانات عن أنشطة الطيران الإسرائيلي هناك
وكالة سانا: التحالف الدولي ينقل إرهابيين من داعش إلى جهة مجهولة بعد عملية إنزال جوي في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي
زعيم حزب الحركة القومية التركي: واشنطن مهتمة بإحداث الفوضى والأزمات السياسية وليس بتحقيق الاستقرار السياسي في سوريا
المندوب الروسي يؤكد أن بلاده ستواصل بذل جهودها لتحقيق عدم تسييس مسألتي تقديم المساعدة لسوريا وعودة اللاجئين إلى منازلهم
وفد أمني مصري يزور غزة لبحث المصالحة الوطنية الفلسطينية مع قادة من حركة حماس
الجيش اللبناني: انقاذ مركب من الغرق على متنه 39 سورياً كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية وانتشال جثة طفل
النائب علي فياض: حالنا الاقتصادية والمعيشية والمالية في لبنان وصلت الى مرحلة لا نحسد عليها وندعو للتعاون لتجاوز الازمات
الدفاع الصينية تعرب عن معارضتها الشديدة للعقوبات التي فرضتها واشنطن على بكين بسبب تعاون الأخيرة مع شركات عسكرية روسية
حزب الله: هذا العمل الارهابي رد مباشر وصريح على الانتصارات الكبرى التي يحققها محور المقاومة
منذ 20 mins
22 September، 2018
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