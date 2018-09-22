إختتمت حركة “أمل” – إقليم الجنوب، إحياء فعاليات ذكرى عاشوراء، بمسيرة أقيمت بعد ظهر اليوم، في مدينة النبطية. إنطلقت المسيرة من أمام المدرسة الإنجيلية الوطنية باتجاه محيط السراي الحكومي، وامتدادا نحو شارع محمود فقيه ومحيط النادي الحسيني.

عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، أكد أن الوحدة الوطنية أساس، ورفض المذهبية والطائفية أساس، مشددا على العلاقة المميزة مع سوريا، ورفض أي حملة ظالمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واضاف اننا نثمن دور الجيش اللبناني والمقاومة الباسلة، درع لبنان، ونؤكد على الوحدة الوطنية، أفضل وجوه التحدي والتصدي لكل ما يحاك ضد لبنان.

ورأى أنه “أمام هذه التحديات الكبيرة، نؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأن الأزمات تطرق الأبواب، ويسجل لنا أننا سهلنا منذ البداية، ما يسهم في تشكيل الحكومة العتيدة، استشعارا منا بالمخاطر الداهمة على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام