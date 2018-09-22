وجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم برقية للرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أعرب فيها عن تعازيه الحارة بضحايا العمل الإرهابي المجرم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب إيران معبرا عن إدانته الشديدة لهذا العمل المجرم والجبان.

وقال في البرقية: إنني إذ أعبر لكم وللشعب الإيراني الصديق باسمي شخصيا وباسم شعب الجمهورية العربية السورية عن أحر التعازي بوقوع ضحايا أبرياء فإننا أيضا ندين وبأشد العبارات هذا العمل الإرهابي المجرم والجبان.

وأضافت : لقد وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الإرهاب في سورية كما أدانت الإرهاب على الساحة الدولية وكانت دائما صادقة في موقفها المبدئي والحازم ضد الإرهاب التكفيري والإجرامي.

وأكد أننا نقف معكم بكل ما نملك من قوة في وجه هذه الأعمال الارهابية كما نأمل أن يفهم داعمو الارهاب وممولوه ومشجعوه أن هذا الخطر يهدد الأسرة الانسانية جمعاء في كل مكان ونهيب بهم أن يراجعوا مواقفهم في دعم هذا الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم.

المصدر: سانا